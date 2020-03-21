2020/03/21 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة تستعد الدولة، تحت ستار مواجهة كورونا لتمرير ما أعدته منذ عقدين من إجراءات ما أطلقت عليه "مراجعة شاملة للنظام الأساسية للوظيفة العمومية".يحدث هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المركزيات النقابية اصطفافها وراء "الإجماع الوطني" الضروري لمواجهة الكارثة، متغافلة عن الحرب الطبقية التي يشنها أرباب العمل ودولتهم ضد الشغيلة والكادحين- ات.أعدت الدولة سلة من الإجراءات التي خربت علاقات الشغل في القطاع الخاص لص......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - تحت ستار مواجهة كرورنا: الدولة تمرر تعدياتها على الوظيفة العمومية، بقلم، شادية الشريف (صحفية بجريدة المناضل-ة الموقوفة)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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