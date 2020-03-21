نينوى تغلق حدودها وتقيد الحركة داخلياً لإشعار آخر

2020/03/21 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الازمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة نينوى يوم الجمعة غلق حدود المحافظة بشكل كامل ولإشعار غير مسمى للوقاية من الفيروس.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "للحفاظ على بقاء محافظتنا خالية من فايروس كورونا اللعين وبالتشاور مع نواب المحافظة، تقرر غلق منافذ نينوى البرية جميعها أمام حركة القادمين اليها دون استثناء لاحد عدا حركة العجلات التجارية والمنظمات العالمية الانسانية والوقود والإسعاف".

وأضافت أن غلق الحدود يسري اعتبارا من الساعه الثانية عشرة من منتصف هذه الليله 3/20 .

كما قررت الخلية الابقاء على منع حركة العجلات داخل المدينة (الموصل) والتجمعات ويستثنى من ذلك محلات المواد الغذائية داخل الأحياء فقط والافران والمستشفيات والصيدليات والدوائر الخدمية.

وتابعت أن على الاحهزة منع التجمعات في الأحياء واقتصاد الحركة على الحالات الطارئة وتوزيع الوقود واسطوانات الغاز داخل الأحياء السكنية.

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