عمليات بغداد تصعّد ضد مخالفي الحظر وتعتقل العشرات

2020/03/21 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 202 شخص خرقوا حظر التجوال إضافة إلى حجز عشرات العربات في العاصمة العراقية.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، "تواصل قواتنا الامنية بتشكيلاتها كافة الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد".

وأضافت أن قوات الأمن، "ألقت القبض حتى الآن على ٢٠٢ مخالف للاوامر الصادرة بشأن الحظر للوقاية من فايروس كورونا المستجد، كما حجزت ٣٦ عجلة وفرضت ١٤٨٣ وصل غرامة في جانبي الكرخ والرصافة".

وأشارت إلى أنها "مستمرة باجراءاتها وستحاسب المخالفين بشدة ولن تتهاون في تطبيق الأوامر الصادرة من الجهات المختصة".

ودعت قيادة العمليات، الجميع، الى "مساعدة القوات الأمنية والبقاء في المنازل حتى أن يزول الخطر وحسب تقديرات الجهات المعنية".

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