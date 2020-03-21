صحة نينوى: رئيس الوزراء يوافق على بقاء المنتسبين العسكريين مجازين في محافظاتهم

2020/03/21 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لصحة نينوى، اليوم الجمعة، ان “رئيس الوزراء وافق على تمديد اجازات المنتسبين العسكريين في محافظاتهم”.وذكر بيان مقتضب للمكتب حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “حصلت موافقة رئيس الوزراء على ان يبقى المنتسبين العسكريين في اجازة كلا بمحافظته ولايسمح لهم بدخول الموصل”.ونوه الى انه “ستغلق من صباح غد مداخل المدينة أمامهم”.انتهى..م.ر

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