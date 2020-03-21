روحاني: الإدارة الأمريكية “مناصرة” فيروس كورونا عبر مواصلة تطبيق العقوبات ضد إيران

2020/03/21 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بـ “مناصرة” فيروس كورونا عبر مواصلة تطبيق العقوبات ضد إيران في الظروف الحالية.وقال، روحاني، في رسالته الموجهة إلى الشعب الأمريكي، إن “طهران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أمريكي في التاريخ والإدارة الأمريكية غير مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى وهي تناصر الفيروس عبر مواصلة العقوبات”.وأشار […]

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