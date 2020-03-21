طلبة ذي قار يعلقون إعتصامهم في ساحة الحبوبي بسبب كورونا بشروط

2020/03/21 | 00:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أعلنت خيم طلبة ذي قار المعتصمين في ساحة الحبوبي، اليوم الجمعة، بتعليق إعتصامهم في الساحة الى أشعار أخر، لحين الإنتهاء من أزمة فايروس كورونا في العراق والمحافظة.وقال إتحاد خيم طلبة ذي قار، في بيان، تلقته، "كلكامش برس"، بأنه "نظراً للظروف الراهنة التي يمرُ بها بلدنا و محافظتنا العزيزة ذي قار بسبب تفشي فايروس كورونا، ومن منطلق (الوعي قائد ) وشعوراً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب العراقي وتجاه اخواننا من الثوار والمعتصمين ،واستجابة منا لتوجيهات وارشادات وزارة الصحة وخلية الازمة ، لذا قرر اتحاد خيم طلبة ذي قار المتكون من ثلاثين خيمة عدة قرارات وهي".وتابع البيان، "تعليق وجودة في ساحة الحبوبي وقتياً لحين انتهاء الازمة الراهنة، ومنع اي تجمعات او نشاطات طلابية في الساحة تجنباً لانتشار المرض بين الطلبة، والالتزام بحظر التجول و الارشادات الصحية و الارتداء الدائم للأكف والكمامات".ودعا بيان الطلبة، "بقية الخيم المتواجدة في ساحة الحبوبي لتعليق تواجدها ايضا والحذو حذونا حماية لهم وحفاظاً على الجميع فلا خير في بلد لستم به تطالبون بحقوق الشعب المظلوم، كما نبين اننا على استعداد كامل للتطوع ضمن كوادر وزارة الصحة من اجل المساعدة في القضاء على هذا الوباء، ونطلب من الحكومة المركزية بعد مطالب".وأوضح البيان، "من ضمن المطالب، زيادة عدد مواد الحصة التموينية لكون هنالك الكثير من العوائل المتعففة التي ليس لها المقدره على توفير القوت اليومي في ظل وجود حظر التجوال، وعطاء مبلغ مالي يرفق مع الحصة التموينية لكل فرد ، واعفاء المواطنين من اجور الكهرباء والماء ومراقبة الاسعار وضمان عدم ارتفاعها وفرض الحظر بصورة جدية وحازمة".

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