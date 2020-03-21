2020/03/21 | 00:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن “هناك مليونا ونصف المليون مختبر حول العالم لفحص إصابات فيروس كورونا”.ودعا مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضية لتقوية المناعة، وذلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا.وأوضحت المنظمة أن عدم تسجيل مدينة ووهان الصينية أي حالات إصابة خلال الساعات الماضية أمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: مليون ونصف المليون مختبر حول العالم لفحص إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: مليون ونصف المليون مختبر حول العالم لفحص إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).