روحاني: إدارة ترامب تناصر كورونا

2020/03/21 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بـ "مناصرة" فيروس كورونا عبر مواصلة تطبيق العقوبات ضد إيران في الظروف الحالية.

وقال الرئيس الإيراني في رسالته الموجهة إلى الشعب الأمريكي، إن "طهران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أمريكي في التاريخ والإدارة الأمريكية غير مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى وهي تناصر الفيروس عبر مواصلة العقوبات".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران في مايو 2018 فرضت أكثر من مئة حزمة من العقوبات التي استهدفت النظام الاقتصادي والمالي لإيران، مما أدى إلى أضرار بمليارات الدولارات للشعب الإيراني وقلص من قدرات إيران على مكافحة فيروس كورونا.

وحذر روحاني أن "أي سياسة قصيرة النظر وعدائية تهدف إلى إضعاف النظام الطبي في إيران وفرض قيود على مواردنا المالية في مكافحة الفيروس، ستكون لها تداعيات على مكافحة الوباء في بقية الدول".

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الصحة الإماراتية بيانا أفادت فيه بوفاة مريضين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأوضحت أن أ

بغداد اليوم - متابعة

أفاد البنتاغون بأن نحو 2600 عسكري في القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا يخضعون حاليا للحجر الصحي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البنتاغون، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن نحو 2600 عنصرا في الكوادر العسكرية الأمري

بغداد اليوم-متابعة

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، على خلفية "تهريب متهم بالعمالة لإسرائيل" إلى خارج البلاد.

واستمع الوزير من السفيرة إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج

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