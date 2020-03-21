الصحة الإماراتية: تسجيل أول وفاتين بفيروس كورونا في البلاد

2020/03/21 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.وأصدرت وزارة الصحة الإماراتية بيانا أفادت فيه بوفاة مريضين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأوضحت أن أحدهما من جنسية عربية كان "قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من جنسية آسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي".

وأعربت الوزارة "عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين".

كما أكدت الوزارة أن "كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة"، وقالت "إن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة".

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وحتى مساء اليوم رصدت في الإمارات 140 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما.

بغداد اليوم ـ متابعة

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بـ "مناصرة" فيروس كورونا عبر مواصلة تطبيق العقوبات ضد إيران في الظروف الحالية.

وقال الرئيس الإيراني في رسالته الموجهة إلى الشعب الأمريكي، إن "ط

بغداد اليوم - متابعة

أفاد البنتاغون بأن نحو 2600 عسكري في القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا يخضعون حاليا للحجر الصحي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البنتاغون، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن نحو 2600 عنصرا في الكوادر العسكرية الأمري

بغداد اليوم-متابعة

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، على خلفية "تهريب متهم بالعمالة لإسرائيل" إلى خارج البلاد.

واستمع الوزير من السفيرة إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج

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