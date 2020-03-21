شفاء 5 حالات من فيروس كورونا في ذي قار

2020/03/21 | 00:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار، امس الجمعة، عن سلامة خمس حالات مشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالات الخمسة المشتبه بها حيث كانت النتيجة سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا”.[…]

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