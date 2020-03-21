لهذا السبَب.. ترامب رفضَ الرد بقَسوة على استهداف قاعدة التاجي

2020/03/21 | 00:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت قالَت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب رفض تنفيذ رد صارم على الهجوم الأخير الذي نفذته الميليشيات العراقية الموالية لـ #إيران على #قاعدة_التاجي شمالي #بغداد

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