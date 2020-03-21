2020/03/21 | 00:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح، كريم المحمداوي، اليوم الجمعة، من مسعى اميركا للسيطرة على العملية السياسية بهدف إبقاء قواتها في العراق، لافتا الى ان الحكومة الجديدة يجب ان تأخذ على محمل الجد قرار البرلمان بشأن الوجود الأميركي وتعمل على اخراج هذه القوات بناء على قرار البرلمان.وقال المحمداوي في تصريح لوكالة محلية واطلعت عليه “العهد نيوز”،اميركا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي يحذر من سعي أمريكي للسيطرة على العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمداوي يحذر من سعي أمريكي للسيطرة على العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).