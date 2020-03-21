فاطمة ناعوت - في الفواجع … شعبُنا على كأس ماء بارد

2020/03/21 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت لشعبنا المصريّ طبيعةٌ شديدةُ التفرّد.كتالوجٌ استثنائيّ: نظامُه فوضويٌّ، وفوضاه نظامٌ.نسيجٌ غنيٌّ من خيوط متناقضة؛ قلّما تجتمعُ في قماشة واحدة.فإن اجتمعت كان الغزلُ عجائبيًّا يحمل خاتم: "صنع في مصر”.خيطُ عبقريةٍ إلى جوار خيط فهلوة، خيطُ تعصُّبٍ إلى جوار خيط شهامة، خيطُ إتقانٍ وفنٍّ إلى جوار خيطِ استسهال وفوضى.نسيجٌ مُحيِّرٌ، لا كيمياءَ له."كلّ حاجة وعكسها".نضحكُ في الكوارث ونبكي في المباهج و......

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