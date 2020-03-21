أحمد صبحى منصور - مستحيل أن يتوب أكابر المجرمين من المستبدين وشيوخ المحمديين

2020/03/21 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا :1 ـ قد يتوب المجرم العادى ، وقد يتوب زعيم العصابة ( كبار المجرمين ) ، ولكن أكابر المجرمين من المستبدين ورجال الدين لا يتوبون .2 ـ لا تنتظر توبة من شيخ أمضى عمره ينشر الإفتراء كذبا على الله جل وعلا ورسوله فيما يزعمونه ( الحديث النبوى والحديث القدسى) ، وبها إشتهر وصار صاحب نفوذ.التوبة تعنى أن يعلن للناس خطأه في كل كلمة قالها ، وأن يتحمل غضب السلطان عليه ومقت العوام منه .أتذكر أن ......

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