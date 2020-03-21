مشعل يسار - -عدوى تنفسية طبيعية-: طبيب عتيق فوجئ بالذعر الحاصل على خلفية الكورونا أو الفيروس التاجي

2020/03/21 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار صرح نائب مدير معهد البحوث العلمية للقاحات والأمصال (معهد متشنيكوف)، كبير أطباء موسكو سابقا والحائز دكتوراه دولة في العلوم الطبية نيكولاي فيلاتوف Nikolay Filatov لموقع BUSINESS Online أن الفيروس التاجي الجديد ليس أكثر من عدوى تنفسية عادية ، وأن تحصين المناعة الطبيعية للسكان هو الذي سيوقفه، إلا أن هذا سيستغرق بعض الوقت.وأضاف إن السكان يخوَّفون عمدا من خطر انتشار الفيروس التاجي.فـ"حين يكون ا......

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