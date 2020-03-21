مصدر يكشف تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباك معه في ديالى ويؤكد: منتسب بيشمركة

2020/03/21 | 00:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، تفاصيل عملية اعتقال تاجر مخدرات شمال شرقي المحافظة، فيما اكد ان التاجر منتسب في البيشمركة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"قوة امنية تمكنت من اعتقال متهم بحوزته اكثر من 2 كغم واكثر من 1000 حبة من المواد المخدرة في ناحية جبارة شمال شرقي ديالى والحدودية مع محافظة السليمانية".

وأضاف أن"المعتقل تم الاشتباك معه واصيب بجروح قبل اعتقاله كونه مسلح، فيما اصاب هو شرطيين بجروح متفاوتة خلال تبادل اطلاق النار"، مؤكدا انه "في عقده الثاني ومنتسب في قوات البيشمركة".

وافاد مصدر امني في وقت سابق بحصول اشتباك مسلح مع تجار مخدرات وانتهى بإصابة واعتقال احدهم واصابة منتسبين من الشرطة بناحية جبارة شمال شرقي ديالى.

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