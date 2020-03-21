تركيا تسجل 311 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد إلى 670 حالة

2020/03/21 | 00:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 9 وعدد الإصابات إلى 670 حالة.

وأضاف وزير الصحة فخر الدين قوجه، بإجراء 3656 اختبارا في الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا تسجيل 311 إصابة جديدة.

وأضاف وزير الصحة التركي أن جميع من توفوا كانت مناعتهم ضعيفة ومن كبار السن.

وأعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن ثقته بالنظام الصحي في بلاده والعاملين فيه، منتقدا إجراءات بعض الدول في مكافحتها فيروس كورونا.

وقال ألطون إن "تركيا تثق بنظامها الصحي القوي والعاملين فيه، وفي الوقت نفسه ترسل معدات الكشف عن الفيروس لحلفائها".

وأفاد أن الحكومة التركية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية المواطنين من خطر الفيروس وخاصة كبار السن منهم.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 250 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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