2020/03/21 | 00:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خيبة أمل أمريكية من بغداد لعدم حماية جنود القواعد واشنطن – النجف -الزمان قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر ”بخيبة أمل شديدة“ بسبب أداء الحكومة العراقية فيما يتعلق بتنفيذ التزامها بحماية قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في البلاد. كانت الحكومة العراقية قد أبلغت الولايات المتحدة بأن بغداد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يمنع ما تمنعه الدولة بشأن وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يمنع ما تمنعه الدولة بشأن وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يمنع ما تمنعه الدولة بشأن وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).