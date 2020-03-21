السيستاني‭ ‬يمنع‭ ‬ما‭ ‬تمنعه‭ ‬الدولة بشأن‭ ‬وباء‭ ‬كورونا

2020/03/21 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيبة‭ ‬أمل‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬لعدم‭ ‬حماية‭ ‬جنود‭ ‬القواعد‭ ‬ ‭ ‬واشنطن‭ – ‬النجف‭ -‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬بالخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تشعر‭ ‬”بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬شديدة“‭ ‬بسبب‭ ‬أداء‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التزامها‭ ‬بحماية‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ كانت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬أبلغت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬بغداد‭ […]

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