لا تنسوا الفقراء في المحنة

2020/03/21 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬قامت‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بإجراءات‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬التجوال‭ ‬وإغلاق‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬للطعام‭ ‬والتسوق‭ ‬الضروري‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ .‬ وأول‭ ‬ما‭ ‬واجه‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬هو‭ ‬سؤال‭ ‬جوهري‭ ‬،كيف‭ ‬يتم‭ ‬ضمان‭ ‬أصحاب‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬لاستمرار‭ […]

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