2020/03/21 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاردنية‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬التجوال‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬غد‭ ‬السبت‭ ‬وحتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اجراءات‭ ‬اتخذتها‭ ‬لمواجهة‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬أمجد‭ ‬العضايلة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬منطقتنا‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭ ‬من‭ ‬ظرف‭ ‬صحي‭ ‬طارئ‭ ‬ولمنع‭ ‬انتشار‭ ‬الأوبئة‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬يحظر‭ ‬تنقل‭ ‬الأشخاص‭ ‬وتجوالهم‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يفرض حظراً للتجوال متضمنا منع التسوّق والسجن سنة للمخالفين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يفرض حظراً للتجوال متضمنا منع التسوّق والسجن سنة للمخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).