2020/03/21 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن عنصرين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها مصابان بفيروس كور...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيان رسمي: فيروس كورونا يصل إلى البنتاغون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن عنصرين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها مصابان بفيروس كور...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيان رسمي: فيروس كورونا يصل إلى البنتاغون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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