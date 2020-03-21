بيان رسمي: فيروس كورونا يصل إلى البنتاغون

2020/03/21 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن عنصرين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها مصابان بفيروس كور...





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