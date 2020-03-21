2020/03/21 | 00:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأيام الأخيرة حالة من الذعر والهلع بين الأهالي في محافظة #دير_الزور، كما بقية المدن سواءً على النطاق السوري؛ أو العالمي، بسبب انتشار فيروس #كورونا والمخاطر الصحية التي يسببها، وتعدت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين الحرب و«الكورونا» المواطن تحت رحمة التجّار وجشعهم في ديرالزور) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين الحرب و«الكورونا» المواطن تحت رحمة التجّار وجشعهم في ديرالزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).