من “الدوير” إلى فندق المطار: تعثُّر الحجر الصحي على قادمين من إيران

2020/03/21 | 01:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنته قضية المسافرين القادمين من إيران إلى سوريا، بعد أن تم حجرهم في مركز إيواء #الدوير بريف دمشق ونقلهم في وقت متأخر من يوم أمس إلى فندق مطار دمشق

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