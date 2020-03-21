في ليلة نيروز، حادث مروع في السليمانية

2020/03/21 | 01:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أفادت شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة بوقوع حادث إطلاق نار مروّع في مدينة السليمانية بإقليم كردستان.وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية النقیب سرکوت أحمد في تصريح صحفي، إن شاباً أطلق النار على أفراد أسرته في حي ماموستایان في مدينة السلیمانیة".وأضاف أحمد أن "الشاب قتل 4 من أفراد أسرته، هم والده ووالدته إضافة إلى اثنين من أشقائه، مشيراً إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان الحدث وبدأت بالتحقيق".ولم يتضح على الفور الدافع من وراء إطلاق النار.ويأتي الحادث عشية عيد نوروز الذي ألغيت جميع مظاهر الاحتفال به في إقليم كردستان جراء الحظر المفروض للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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