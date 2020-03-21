2020/03/21 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن “البروبيوتيك” “Probiotic” (كائنات حية دقيقة) تغزو مستحضرات العناية بالبشرة حاليا من أجل الحفاظ على توازن فلورا الجلد (نبيتات جرثومية جلدية).وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البروبيوتيك تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للجلد، ومن ثم تحميه من المؤثرات البيئية الضارة، وبالتالي تصبح البشرة أقل عُرضة للتهيج والحكة […]

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