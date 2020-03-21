مجدداً.. هل تم تصنيع كورونا أم تطور بشكل طبيعي؟

2020/03/21 | 01:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، نهاية العام الماضي، كان هناك نقاش كبير حول أصل المرض الجديد الذي يواصل انتشاره في أماكن أخرى من العالم بشكل متسارع.النسخة الجديدة من الفيروس، المعروفة علميًا بـ”سارس كوف 2″، المسببة لمرض “كوفيد 19” تعد السلالة السابعة من عائلة فيروسات “كورونا”، ويمكنها […]

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