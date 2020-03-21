منصور الريكان - صرخة إلى كورونا ،،،،،،،

2020/03/21 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان وأحس إني واهنٌ ويداي ترتعشان وجهي فاقعٌ والقلب مطرقةٌ تدقْوظلام في عينيَّ والسعال يلمُّ بي إذ لا أرى شيئاً وأسمع ندبها وتقولُ- يا كلّي ويا ظل الشباب عليك أن تبقىيا شمعة البيت العتيقْيا صوت ذاكرة المحبة يا عمود البيتْأنت الذي كدّيت منذ طفولتكْوعملت في كل الحِرفْوبرغم عشقك لم تهادنْ ظلك المهدود في الزمن الرديءْووقفت تنسج ما تهادى من خيوط العنكبوتْوعليك أن تبقى......

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