احمد جمعة - الفرق بين الله والشيطان أن الله يسأل والشيطان يجيب...

2020/03/21 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة تجليات احمد جمعة - لا تعمل صيادًا ما دمت تخشى البحر - نجاحك قادم حتى لو اعترض الإنس والجن! - مهما تأخر النجاح فذلك دليل على وجوده.- تتفوق على نفسك حين تدرك أنك أقوى من الخضوع لغرائزها السطحية.- شدة الألم تفقدك أحياناً الشعور به.- تذكر أن أقرب طريق للانتصار على عدوك هو التسامح معه.- تذكر أن أقصر طريق لل- انتصار على عدوك هو نسيان ما فعله بك.- لا تلعب مع الآخر ......

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