فوائد الرمان للشعر والرجيم والبشرة والتخسيس والمزيد

2020/03/21 | 02:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / الرمان هي إحدى الفواكه الخريفية، تتميز بالطعم الرائع ويعشقة الكثير منا، ولكن من منا يعرف فوائدة سواء للجسم او للشعر والبشرة وغيرها من الامور الاخرى، يتم تناول حبوبه الحمراء كما هي، وأحياناً يتم استخدامها لصناعة الخل أو الدبس.تنضج تلك الفاكهة اللذيذة في فصل الصيف ويتم تناولها في الخريف، وتشتهر فاكهة الرمان في […]

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