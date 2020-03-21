6 خطوات لتحققي روتين الجمال الاحترافي بالمنزل

2020/03/21 | 02:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن روتين الجمال الاحترافي الذي تستطيع المرأة اتباعه في المنزل في ست خطوات فقط باعتماد منتجات متوفرة في المنزل، وذلك من خلال العمل بنصائح الخبراء.وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه عندما يحين الوقت للبقاء في المنزل لعدة أيام، سيصاب الكثيرون بالتوتر والملل.ولكن يمكننا في المقابل جعل […]

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