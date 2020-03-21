نوع من الفاكهة يخلصك من الصداع

2020/03/21 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعجة وتعد أبرز أسباب الإصابة بالصداع النصفي وجود خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ وقد يكون للعلاجات الطبيعية دورا فى علاج الصداع يمكن تطبيقها بجانب الأدوية، وفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز العلاجات الطبيعية للصداع هى القيام بالتدليك والذى يمنحك الاسترخاء سريعا أو الحصول على قسط كافٍ من […]

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