الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

2020/03/21 | 03:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /”غسل اليدين بشكل منتظم ومسهب”، هكذا جاءت توصية منظمة الصحة العالمية إلى جانب عدد من الطرق الوقائية الأخرى للحماية من فيروس كورونا .غسل اليدين يجب أن تكون بطريقة صحيحة من أجل الوقاية من الفيروس المتفشي، وللحفاظ على منع انتقال البكتريا لليدين.وذكرت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح للمواطنين حول […]

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