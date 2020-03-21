كمال انمار احمد - ( في افكار علي الوردي )

2020/03/21 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد لا نستطيع الحديث عن وجود تشابهات واقعية محضة في كتابات علي الوردي المختلفة،فمن كتابه الفرد في المجتمع العراقي مرورا بوعاظ السلاطين و مهزلة العقل البشري،فان ما يستنتج من كتاباته هي انها و بشكل ما بعيدة كل البعد عن ان تكون فكرة واحدة بأشكال متعددة،لكن حوت كتبه هذه،افكارا متعددة و متنوعة الأشكال،و لكن نجح علي الوردي كعالم اجتماع دقيق،وضع نقاط أتصال بينها،و حاول بالأمثلة التجريبية العملية،ان يبرهن على......

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