علاء سند بريك هنيدي - فائض القيمة

2020/03/21 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علاء_سند_بريك_هنيدي تأليف: فيتالي فيجودسكيترجمة: علاء سند بريك هنيدينُشِر هذا المقال بالأصل باللغة الروسية ونُقِل إلى العربية عبر ترجمة وسيطة عن الإنكليزية.______________________________________________________________________تولَد القيمة من عمل العمال غير المدفوع الأجر، والذي يفوق ويزيد عن قيمة قوة عمل العمال، ويستولي عليه الرأسمالي من دون أنْ يدفع لقاءه قرشاً واحداً.وفائض القيمة هذا هو تعبي......

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