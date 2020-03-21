كورونا يهدد عائلة كارداشيان

2020/03/21 | 04:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /خضعت ​كريس جينر​ والدة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان لفحص فيروس كورونا، وذلك بعدما اكتشفت إصابة صديقها لوسيان غرينغ الرئيس التنفيذي لشركة “يونيفيرسال الموسيقية”، بالعدوى.وسبق أن حضرت كريس جينر حفل لوسيان بمناسبة يوم عيد ميلاده قبل أسبوعين من إصابته بالمرض وخضوعه للفحوصات الطبية، ولكن نتائج فحص كريس جاءت سلبية، وفقا لصحيفة “ديلي […]

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