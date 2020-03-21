كورونا قد يصل إليك من خلاله.. احترس من هاتفك

2020/03/21 | 05:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /باعتباره من أكثر الأشياء التي تلازمك على مدار اليوم، من أجل متابعة الأخبار والمشاركة على مواقع التواصل وتلقي وإجراء المحادثات من خلاله، فإن هاتفك الذكي ليس محميا من التعرض لفيروس “كورونا” المستجد، خاصة وأن الفيروس يلامس الأسطح الصلبة لمدة تصل إلى 9 أيام.والخبر السار هو أن تطهير الهاتف الذكي أصبح عملية سهلة، خاصة […]

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