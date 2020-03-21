حقيقة إصابة «شيرين رضا» بكورونا

2020/03/21 | 05:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداولت مواقع إلكترونية خلال الساعات الماضية، أنباء حول إصابة الفنانة المصرية، شيرين رضا، بفيروس “كورونا” المستجد.وخرجت الفنانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، الخميس، لتؤكد أن “إصابتها بكورونا” شائعة، مؤكدة أنها بخير وفي حالة صحية جيدة، وتمنت الشفاء للجميع.وقالت شيرين رضا لمتابعيها: “حقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن […]

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