النوم بجانب شخص يشخر قد يضرك صحيا

2020/03/21 | 05:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة سانتي بلوس الفرنسية، تقريرا سلطت فيه الضوء على الأضرار الصحية التي قد تنجم عن النوم بجانب شخص يعاني من مشكلة الشخير.وقالت المجلة في تقريرها إن النوم ظاهرة بيولوجية تساهم في تحسين وظائفنا البيولوجية.ولأنه ضروري للذاكرة، وللتمثيل الغذائي وكذلك لمناعتنا، فهو يلعب دورًا حاسمًا في حياتنا.لذلك عندما ننام بجانب […]

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