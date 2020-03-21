لماذا لم ينتشر كورونا بروسيا رغم جوارها للصين؟

2020/03/21 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تساءلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن سبب عدم انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا أو البلدان المجاورة للصين، رغم العلاقات التجارية والعدد الكبير الذي يتنقل بين الصين وروسيا ذات الحدود المشتركة.وتضع المجلة فرضيات لانخفاض عدد الحالات في روسيا والدول المجاورة للصين مثل الهند، من بينها عدم وصول الفيروس إلى العدوى في تلك الدول، أو […]

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