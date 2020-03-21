الظهور الأول لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث

2020/03/21 | 06:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ظهرت النجمة نيللي كريم للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سقوط من أعلى دراجة نارية أثناء تصوير مسلسلها “100 وش”.حيث نشر الفنان أحمد طلعت صورة لها عبر حسابه على بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وأرفقها بالتعليق: “حمد لله علي سلامتك يا غالية..تقوميلنا بالسلامة والواوا تخف بسرعة” بحسب (مجلة لها).وكانت نيللي كريم قد […]

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