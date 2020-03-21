عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح1

2020/03/21 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي حساء الوطواط ح1السيد جورج البدين كما أعتادت ماريانا أن تناديه حين تغضب يشبه تماما الممثل (بود سبنسر) لكنه بدم ثقيل جدا لا يطاق، جاوز الأربعين بسنوات وما زال لا يؤمن بمفهوم العائلة، نزواته تعتمد على لحظة وتنتهي سريعا كلما حصل على ما يريد ....أحيانا يبدو كطفل مدلل...وأحيانا تراه كمصاص دماء حين يغتصبها فجرا أو حينما تكون في دورتها الشهرية...لا يكترث بالبشاعة أو قلة الذوق...بالرغم أن من ير......

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