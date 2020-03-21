محمد رجب التركي - الحياة هي الانثي

2020/03/21 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_رجب_التركي " الذكر " و " الانثي " او بمعني أخر " الام " و " الاب " علي مستوي جميع المخلوقات ..لاحظ مثلا كل من الدجاجة والديك ..الذي يهتم بالابناء واطعامهم وحمايتهم هي الام ...اما " الديك " فلا شأن لة سوي الاهتمام بنفسة والغناء والصياح ( كوكو ..كوكو ) ...الاسد واللبؤة ....اللبؤة هي التي تقوم بالصيد واطعام ابنائها ....القطة اوالكلبة ...نفس الشيئ...وهل تجروء علي الاقتراب من ابنائها ..طيب ..النحل ..الشغالات ت......

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