محمد أبو قمر - صاحب المعالي

2020/03/21 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر من غير مجاملة ، ومن غير تعمد الإهانة أيضا ، فلكل شخص في هذا الوطن احترامه ، ولكل مسئول قيمته ، ونعرف أن البشر يصيبون ويخطئون ، لكن أن يتصرف مسئول ويتحدث بنفس طريقة تصرفات وأحاديث عيّل جاهل ضحك عليه أحدهم وخلاه ربي دقنه فتصور أنه قد امتلك الحقيقة فهذا شيء أزيد من كل حد ويشير بوضوح إلي أننا لا نتلقي خطابا بائسا فقط وإنما يشير بجلاء إلي أن سدنة هذا الخطاب مفلسون تماما وفاقدون للمسئولية ولا أمل فيهم ب......

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