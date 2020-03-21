ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى17 والإصابات إلى 208

2020/03/21 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة العراقية، ليل السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد رغم حظر التجول الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام، وأفادت بارتفاع الوفيات...

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