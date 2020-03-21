رسالة من الصدر الى الكتل الشيعية بشأن الزرفي

2020/03/21 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت الكتل السياسية الشيعية في العراق خلال اجتماع لها يوم امس رسالة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر....

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