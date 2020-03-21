2020/03/21 | 07:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني يوم السبت عن اجلاء عراقيين كانوا في رحلة علاجية في الهند.

واوضح مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم اليوم ، أنه استناداً لموافقة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بمنح موافقة خاصة لرحلة شركة الخطوط الجوية العراقية إلى دلهي وذلك لغرض جلب العراقيين الذين كانوا يخضعوا لفترة علاجية وإجراء عمليات لهم في مجالات متعددة.

واضاف ان أنطلاق الطائرة سيكون من مطار بغداد الدولي إلى دلهي الساعة التاسعة صباحاً وعودتها بنفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء مروراً بمطار البصرة الدولي ومن ثم مطار بغداد الدولي حيث سيتم توفير جميع المستلزمات الطبية الضرورية للعائدين إلى البلاد .

يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقي علقت الرحلات الجوية في البلاد ، من يوم الثلاثاء الماضي ولغاية الثلاثاء المقبل الموافق 24 آذار باستثناء رحلات الطؤارى والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برحلة خاصة .. العراق يجلي رعاياه من الهند) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برحلة خاصة .. العراق يجلي رعاياه من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).