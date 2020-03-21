سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجا للفيروسات

2020/03/21 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أحدثت الفنانة الكويتية شمس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع مصور تحدثت فيه عن علاج طبيعي للعدوات الناتجة عن الفيروسات.وأشارت إلى أنه من المفيد في هذه الحالة اللجوء إلى ماء الفضة الذي يعتبر برأيها ثاني أقوى مضاد حيوي طبيعي.وأضافت أنه يجب قبل استخدامه القيام بتمارين التنفس بحسب (مجلة […]

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