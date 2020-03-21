رانيا محمود ياسين في غرفة العمليات

2020/03/21 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /خضعت الفنانة انيا محمود ياسين مؤخرًا لعملية جراحية في أحد المستفيات بالقاهرة ونشرت صور لها برفقة زوجها وعائلتها بعد خروجها من غرفة العمليات.وتلقت رانيا عشرات اتعليقات من متابعيها الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليها كما تساءلوا عن طبيعة العملية التي خضعت لها ولكنها لم ترد على هذه التعليقات بحسب (مجلة لها).وفي […]

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