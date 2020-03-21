شاهد..تعليق النجم يونس محمود على حملة

2020/03/21 | 07:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتشار حملة "خليكم بالبيت" على صعيد واسع وجه النجم الدولي السابق، يونس محمود، رسالة الى الشعب العراقي بشأن فايروس كورونا "كوفيد 19"....

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