بالصور … مكتب عصائب اهل الحق في صلاح الدين ينتج الكمامات لتوزيعها على المواطنين

2020/03/21 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد-0 خاص بدأ مكتب عصائب اهل الحق في صلاح الدين ، عن البدء بإنتاج الكمامات وتوزيعها للمواطنين والجهات الصحية.

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